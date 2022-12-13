Рязанцы начали получать посылки с гранатами

В коробках нашли две ручные гранаты Ф-1 с взрывателями УЗРГМ-2.

Рязанцы начали получать посылки с гранатами Ф-1 и требованием биткоинов в обмен на жизнь. Об этом сообщил Life .

По информации издания, отправления идут из Тамбова. Две посылки задержали на почте в Калуге и Рязани. В коробках нашли две ручные гранаты Ф-1 с взрывателями УЗРГМ-2. Взрывного вещества внутри не было. Еще две посылки успели забрать курьеры, их доставили бухгалтеру и директору транспортной компании «Эверест» в Рязани. Везде находились записки с содержанием: объяснялось, что снаряды пока только предупреждающие.

«Вы получили гранату как демонстрацию вашей уязвимости и беззащитности, не удивляйтесь, что она не взорвалась при открытии посылки и на данный момент все живы и здоровы, так как это предупреждение, а не наказание за неверный выбор. Мы располагаем подробной информацией о вас и ваших родных, если вы хотите, чтобы ваша семья спокойно продолжала жить, вы должны заплатить четыре биткоина на указанный адрес», — требуют злоумышленники.

Они пообещали жертвам жизнь в опасности, пока биткоины не будут перечислены. Авторы пригрозили также сжечь машину или дом, застрелить членов семьи.

Злоумышленников ищет полиция.