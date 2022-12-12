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В Гидрометцентре предупредили об опасной непогоде
В первой половине недели прогнозируются сильные осадки.

Европейскую часть России в ближайшие дни ожидает опасная непогода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

В первой половине недели прогнозируются сильные осадки. Вильфанд отметил, что условия для автомобилистов будут сложными. Явления будут наблюдаться на всей европейской территории России.

«Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги», — сообщил Вильфанд.

По его словам, в некоторых регионах будет наблюдаться метель с сильными порывами ветра, дожди и ветер, гололедица, мокрый снег.

«Все эти удовольствия связаны с выходом южного циклона», — отметил метеоролог.