«Спасаться пришлось через окно». Репортаж из разрушенного дома на улице Пушкина

Корреспондент РЗН. инфо в понедельник, 12 декабря, побывал на месте, где обрушилась часть дома, и встретился с жильцами.

Вечером, 9 декабря, в Рязани произошел взрыв газа в двухэтажном доме на улице Пушкина. В результате него частично обрушилась угловая часть дома — первый и второй этажи. Известно о двух пострадавших, которых госпитализировали в БСМП. По предварительной информации МЧС, ЧП произошло из-за взрыва самогонного аппарата.

Жителей дома эвакуировали в тот же вечер и разместили в пункте временного пребывания. Но некоторые из них все равно приезжают домой — забрать вещи или покормить домашних питомцев.

Корреспондент РЗН. инфо в понедельник, 12 декабря, побывал на месте, где обрушилась часть дома, и встретился с жильцами.

Выжил, вылетев в окно

Территория вокруг здания перетянута красными лентами. На месте никто из полицейских не дежурил, а подъездная дверь оказалась не запечатана, поэтому попасть внутрь не составило труда.

Внутри чувствовался стойкий запах, похожий на газ или порох. На первом этаже часть кирпичной кладки рухнула, из нее виднелись труба и провода.

На двух этажах взрывная волна выбила двери. Проемы забили досками и опечатали.

Хозяйка квартиры № 9 объяснила корреспонденту, что вернулась с супругом покормить кота.

Она рассказала, что в день взрыва они с мужем ужинали. Сначала был «громкий звук», а потом пол зашатался под ногами и вылетело окно.

«Первая мысль была, что в нас прилетел снаряд. Несколько минут я находилась в шоковом состоянии. Муж попытался открыть входную дверь — не вышло. Дверь напротив от удара отлетела в нашу и мы оказались заблокированы», — вспоминает рязанка.

По словам женщины, покинуть квартиру супругам через окно помогли сотрудники МЧС. Но домашнего любимца, черного кота, вытащить не удалось.

«Наш кот так испугался, что забился под диван, мы его оттуда достать с мужем не смогли. Потом нас стали торопить, чтобы скорее покинули дом. Пришлось оставить. Очень переживала из-за этого. Когда оказались на улице, то увидели, что стало с угловой частью дома. Надеялись, что никто не погиб, но зрелище было жуткое. Потом для нас, к счастью, подогнали автобус. Муж недавно операцию на ногу перенес и ему было тяжело стоять долго», — продолжила собеседница.

Женщина добавила, что на втором этаже, где пострадала квартира, жил студент-медик. Во время взрыва он вылетел на улицу вместе с обломками стены и чудом не погиб.

Посещение раз в сутки

Жительница дома отметила, что на следующий день после случившегося в доме включили электричество и отопление, однако возвращаться в квартиры людям запретили.

«Соседи приезжают за документами и вещами, а мы покормить кота. Он испытал стресс в тот вечер, поэтому не хотим его подвергать еще одному и забирать. Нам разрешили раз в день бывать дома», — подчеркнула собеседница.

Рязанка показала корреспонденту восстановленное окно, но отметила, что рядом с ним появилась трещина на всю стену. Жительница дома беспокоится, что ее не заделают. По ее словам, квартиру с супругом они взяли год назад в ипотеку и продолжают ее выплачивать.

«Дом старый, конечно. Не знаю смогут ли рабочие все восстановить, чтобы мы жили безопасно. Мне кажется, расселение не такая плохая идея, по-крайней мере не будем бояться любого шума», — заключила она.

Жительница дома добавила, что многие говорят, что взрыв произошел из-за самогонного аппарата, но сомневается в этом. По ее словам, сосед купил его недавно и «даже толком не воспользовался».

Рязанка надеется, что судьба дома будет решена в короткие сроки, и семьи смогут встретить Новый год в своих квартирах.