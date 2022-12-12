Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о состоянии взорвавшегося дома на улице Пушкина

Стало известно о состоянии взорвавшегося дома на улице Пушкина. Ситуацию в понедельник, 12 декабря, обсудили на еженедельном совещании.

Речь идет о доме № 47 корпус 2 по улице Пушкина, у которого в минувшую пятницу рухнула часть стены из-за взорвавшегося самогонного аппарата. Как сообщили в мэрии, уже состоялись комиссии по актирования состояния каждой квартиры и помещений общего пользования. После этого власти определят объем адресной помощи. Также после окончания экспертизы подготовят расчетную стоимость для проведения аварийно-восстановительных работ.

По информации управления энергетики и ЖКХ в первом подъезде ресурсоснабжение полностью восстановлено, во втором подъезде — работы еще ведутся.

Помимо этого, на совещании затронули вопрос отключения электричества и тепла на части улиц Октябрьского района. В минувшее воскресенье и понедельник, 12 декабря, на подстанции «Рязаньэнерго» произошла авария, которая лишила тепла и электричества несколько жилых домов.

Елена Сорокина отметила, что оповещение жителей должно производиться более оперативно при помощи управляющих компаний и внутридомовых чатов. Этот вопрос поручено проработать управлению энергетики и ЖКХ совместно с курирующим заместителем.

Также на совещании обсудили вопрос изменения погоды. Так, дежурные бригады будут следить за обстановкой и оперативно выйдут на обработку городских улиц. Особое внимание они уделят пешеходным зонам, остановкам общественного транспорта, территориям, вблизи объектов социальной сферы, а также мостам и путепроводам.