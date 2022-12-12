Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
Втр, 13
Срд, 14
-1°
ЦБ USD 62.77 0.39 13/12
ЦБ EUR 66.27 0.43 13/12
Нал. USD 64.6 / 67.5 12/12 17:35
Нал. EUR 68.14 / 69.78 12/12 15:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
13 105
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
4 756
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
10 262
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
9 205
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Глава минцифры Андрей Ульянов отреагировал на критику работы рязанской регистратуры
Ранее рязанец пожаловался, что пытался дозвониться в регистратуру 30 раз.

Глава регионального минцифры Андрей Ульянов отреагировал на жалобу рязанца, который не мог дозвониться в регистратуру. Пост об этом в понедельник, 12 декабря, глава ведомства опубликовал на личной странице во «Вконтакте».

Ранее руководитель группы «Подслушано у водителей Рязани Вконтакте» Георгий Парублев пожаловался на работу регистратуры одной из рязанских поликлиник. По его словам, ему удалось дозвониться до медперсонала лишь на 30 раз.

Андрей Ульянов признал, что в системе здравоохранения Рязанской области в настоящее время есть проблемы. Однако добавил, что совместно с министерством здравоохранения решает этот вопрос.

«Мы сейчас очень ускоряемся с запуском обновленной медицинской информационной системы. Она позволит нам разрубить этот гордиев узел — у нас появятся два простых варианта вызова врача на дом. Оба они снимут нагрузку на медперсонал поликлиник, поскольку заявки будут собираться и передаваться на обслуживание автоматически», — написал Ульянов.

Первый вариант, по словам главы минцифры, это звонок на единый номер 122. Тогда человек звонит и попадает на автоматического голосового помощника, отвечает на его вопросы и, тем самым, формирует свою заявку на вызов врача. После этого заявку передают в нужную поликлинику.

Второй способ — вызвать врача на дом через Госуслуги.

«Мне очень хочется назвать рязанцам максимально точные сроки, когда новая медицинская система с ее блоком по вызову врача на дом заработает без перебоев. Сейчас все зависит от того, как эта система „приземлится“ на местах, в конкретных поликлиниках. Наши коллеги из министерства здравоохранения работают с этим. С нашей стороны — технологически функционал системы полностью готов, мы максимально ускоряемся с его финальной наладкой и обучением персонала принимать цифровые вызовы уже с начала будущего года», — заключил Ульянов.