Глава минцифры Андрей Ульянов отреагировал на критику работы рязанской регистратуры

Ранее рязанец пожаловался, что пытался дозвониться в регистратуру 30 раз.

Глава регионального минцифры Андрей Ульянов отреагировал на жалобу рязанца, который не мог дозвониться в регистратуру. Пост об этом в понедельник, 12 декабря, глава ведомства опубликовал на личной странице во «Вконтакте».

Ранее руководитель группы «Подслушано у водителей Рязани Вконтакте» Георгий Парублев пожаловался на работу регистратуры одной из рязанских поликлиник. По его словам, ему удалось дозвониться до медперсонала лишь на 30 раз.

Андрей Ульянов признал, что в системе здравоохранения Рязанской области в настоящее время есть проблемы. Однако добавил, что совместно с министерством здравоохранения решает этот вопрос.

«Мы сейчас очень ускоряемся с запуском обновленной медицинской информационной системы. Она позволит нам разрубить этот гордиев узел — у нас появятся два простых варианта вызова врача на дом. Оба они снимут нагрузку на медперсонал поликлиник, поскольку заявки будут собираться и передаваться на обслуживание автоматически», — написал Ульянов.

Первый вариант, по словам главы минцифры, это звонок на единый номер 122. Тогда человек звонит и попадает на автоматического голосового помощника, отвечает на его вопросы и, тем самым, формирует свою заявку на вызов врача. После этого заявку передают в нужную поликлинику.

Второй способ — вызвать врача на дом через Госуслуги.

«Мне очень хочется назвать рязанцам максимально точные сроки, когда новая медицинская система с ее блоком по вызову врача на дом заработает без перебоев. Сейчас все зависит от того, как эта система „приземлится“ на местах, в конкретных поликлиниках. Наши коллеги из министерства здравоохранения работают с этим. С нашей стороны — технологически функционал системы полностью готов, мы максимально ускоряемся с его финальной наладкой и обучением персонала принимать цифровые вызовы уже с начала будущего года», — заключил Ульянов.