Соцсети: в Рязани избили мужчину, подозреваемого в педофилии

В Рязани жители поймали и избили 27-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии. Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Плохие новости 18+".

В Рязани жители поймали и избили 27-летнего мужчину, которого подозревают в педофилии. Пост об этом опубликовал телеграм-канал «Плохие новости 18+".

Мужчина якобы слал фотографии своего полового органа школьницам 12-14 лет. Сообщается, что несмотря на многочисленные заявления в полицию, ничего не предпринималось.

«Извращенец нигде не работает, живет с мамой-пенсионеркой и отцом-инвалидом», — говорится в посте.

Рязанская полиция опровергла информацию об избиении подозреваемого в педофилии.