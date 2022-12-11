Рязанская полиция опровергла информацию об избиении подозреваемого в педофилии

Информация о том, что в Рязани мужчина рассылал интимные фото школьницам, а также подвергся избиению, не соответствует действительности. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Информация о том, что в Рязани мужчина рассылал интимные фото школьницам, а также подвергся избиению, не соответствует действительности. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции пояснили, что подобного случая не было. По данным правоохранителей, опубликованное в соцсети видео снято несколько лет назад.

Напомним, ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация о самосуде над рязанцем, подозреваемом в педофилии.