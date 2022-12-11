Американку из рязанской колонии депортировали в США

Гражданку США Сару Криванек, которая отбывала наказание в колонии Рязанской области за нанесение ножевых ранений своему сожителю в Подмосковье, депортировали в США.

Гражданку США Сару Криванек, которая отбывала наказание в колонии Рязанской области за нанесение ножевых ранений своему сожителю в Подмосковье, депортировали в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Рязанской области Наталью Епихину.

По ее словам, американку депортировали в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напомним, суд признал гражданку США виновной в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью с помощью предметов, используемых в качестве оружия. Она была приговорена к одному году и трем месяцам колонии-поселения, женщину этапировали в колонию в Рязанской области. После ее поместили в центр временного содержания иностранных граждан на 30 суток.