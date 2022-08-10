В Рязанскую область этапировали женщину, пытавшуюся сбежать в США

Американку Сару Криванек осудили за ранение ножом сожителя.

Приговоренную к тюремному сроку американку Сару Криванек этапировали в колонию в Рязанской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на судебный участок 157 Одинцовского судебного района.

Криванек признали виновной в угрозе убийством и в причинении легкого вреда здоровью при помощи оружия. Ее приговорили к одному году и трем месяцам в колонии-поселении.

45-летняя женщина проживала в Одинцове вместе с местным жителем. По словам соседей, пара часто ссорилась. На странице в соцсети «ВКонтакте» у нее были посты, посвященные домашнему насилию.

По версии следствия, Криванек в ноябре 2021 года поссорилась с сожителем. Американка ударила мужчину ножом. Травмы оказались неопасными для жизни. В отношении женщины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, ей нельзя было покидать Подмосковье. Однако 15 декабря Криванек приехала в американское посольство в Москве, а после — в аэропорт Шереметьево, где купила билет в Атланту. При попытке сесть на самолет ее задержали. Меру пресечения изменили на содержание в СИЗО.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Московской области Екатерины Калугиной, приговор вступил в силу в апреле. «В настоящее время Криванек этапировали в колонию в Рязанской области для отбытия наказания», — сообщила она.