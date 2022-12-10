Прокуратура организовала проверку после гибели мужчины на водоеме в Рязани

После поступившего сообщения о гибели мужчины на водоеме в Рязани прокуратура Октябрьского района организовала проверку. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с поступившим сообщением о гибели мужчины на водоеме в Рязани прокуратура Октябрьского района организовала проверку. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, в субботу, 10 декабря, во время проведения мероприятия для любителей закаливания и зимнего плавания скончался мужчина.

В ходе проверки прокуратура даст оценку мерам, принятым организатором фестиваля, по обеспечению охраны жизни и здоровья участников. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В прокуратуре района поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани.

Напомним, 62-летний мужчина скончался во время фестиваля закаливания «Энергия холода» в Рязани.