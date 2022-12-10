В Рязани на фестивале закаливания скончался мужчина

В Рязани в субботу, 10 декабря, во время фестиваля закаливания «Энергия холода» скончался один из его участников. Установлено, что умер мужчина 1960 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.