Игорь Мурог о своем назначении, команде РГУ и о секундомере в вузе

Редакция РЗН. Инфо обратилась к и. о. ректора РГУ Игорю Мурогу с просьбой прокомментировать назначение на пост и свои первые шаги на посту ректора. Ранее в СМИ прошла информация, что новый ректор уволил своих замов, стоит с секундомером на входе перед парами, требует от студентов носить сменную обувь и организовал линейки с поднятием флага.

Редакция РЗН. Инфо обратилась к и. о. ректора РГУ Игорю Мурогу с просьбой прокомментировать назначение на пост и свои первые шаги на посту ректора. Ранее в СМИ прошла информация, что новый ректор уволил своих замов, стоит с секундомером на входе перед парами, требует от студентов носить сменную обувь и организовал линейки с поднятием флага.

— Для рязанцев ваше назначение было неожиданностью, а для вас?

— Я человек командный. Сегодня региону надо иметь сильные и привлекательные вузы. Команда, которая пришла с губернатором, понимает, какими они должны быть, какие должны быть в них специалисты. Мне было предложено, как человеку с определенным опытом руководства военными и гражданскими вузами, реализовать эту задачу. Моя кандидатура была согласована с руководством региона и министерством образования.

— Как именно стоит задача?

— Задача стоит сделать из РГУ имени Есенина сильный, привлекательный, востребованный вуз, которым будет гордиться область, родители будут уверены, что в вузе дают фундаментальное образование, а студенты станут востребованы на рынке труда. Мне это удалось сделать в политехническом институте. РГУ в своей основе готовит учителей. Однако необходимо повысить качество подготовки и способствовать закреплению их в регионе. Мы должны поднять престиж профессии. Я уверен, что коллектив РГУ способен решить эту задачу.

— То есть вы не собираетесь менять кадры?

— Мне важно, чтобы все, кто есть в команде, работали и предлагали пути выхода на новый этап развития. Никакой команды я пока не привожу и цели такой нет. Я беседую с каждым сотрудником, с каждым руководителем на месте.

— В ряде СМИ появилась информация, что ваши заместители написали заявление об уходе. Это так?

— Проректоры подписывают договор с ректором. Был ректор Сулица. С ним подписали договоры проректоры. У Сулицы 29 ноября закончились полномочия. Автоматически договоры с проректорами расторгли. Меня сегодня устраивают все, кто работал до меня. Все работают, ни один человек заявление не написал. Я пока доволен результатом. По крайней мере, меня быстро ввели в курс дела. Теперь у нас стоит другая и самая важная задача: я всегда считал и считаю, что номер один в университете — это студент.

На студента должны работать все: начиная от уборщицы и заканчивая ректором. Мы должны сделать все, чтобы студент был обеспечен современной материально-технической базой, он должен быть накормлен, помещения должны отвечать всем санитарным нормам. Наш студент должен быть активной творческой и спортивной личностью, заниматься наукой. Такого специалиста мы должны подготовить. Все начинания студентов мною воспринимаются как приказ от них мне. Я с ними много общаюсь, их понимаю, я на их волне и сам многому учусь.

— Правда, что вы встречаете студентов с секундомером перед парами?

— Приходите в университет, посмотрите, как организован пропускной режим. Секундомер — не моя тема. С секундомером может стоять преподаватель физической культуры на стадионе, на беговой дорожке.

— Откуда появились сообщения про сменную обувь?

— Возможно, с того, что в политехническом институте эта традиция существует уже пять лет. Когда на улице грязь, студенты или переобуваются, или получают на вахте бахилы. Когда обычная погода, никто там никогда не переобувался. В РГУ этой задачи не стояло и не стоит. Нам пока надо навести элементарный порядок в помещениях и учебных аудиториях.

— Какой порядок надо навести?

— Обычный. Все вымыть, вычистить, расставить на свои места и попытаться запустить компьютерные классы. Сегодня программы начинают работать через 30 минут после запуска компьютеров. А в некоторых аудиториях температура настолько низкая, что студенты сидят в одежде. Студент в РГУ должен чувствовать себя как дома.

— Расскажите про линейку с флагом.

— Флаг России мы будем поднимать. Но поднимать его будут те, у кого это в сердце. Сейчас гибнут люди, такие же пацаны и девчонки. Патриотика для меня важна. Если мы, наш коллектив, воспитаем патриотов, такие студенты будут и учиться хорошо, и наукой заниматься, и будут гражданами Российской Федерации. А поднимать флаг — хочешь или не хочешь, это твое дело. Никто никого не собирается обязывать участвовать в церемонии поднятия флага. Пришел — молодец, не пришел — значит, не готов еще.

— Как вы считаете, почему такая информация вообще появилась?

— Никто из корреспондентов ко мне не приходил. Приходите и посмотрите.

Беседовала Наталья Смольянинова

Фото Дмитрия Вороширина