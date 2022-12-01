Журналист РЗН. инфо стала лауреатом премии «Легкий стиль»

Журналист РЗН. инфо Карина Фомина стала победителем в номинации «Цепкий взгляд» за фоторепортаж «Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского лесопарка».

В четверг, 1 декабря, в Рязани состоялось награждение лауреатов независимой журналистской премии «Легкий стиль».

Ежегодный конкурс, который прошел уже в девятый раз, посвящен памяти Дмитрия Проскурина — одного из самых талантливых рязанских журналистов своего времени, который скончался 27 июня 2012 года, не дожив до 33 лет. Его острое перо и незаурядное чувство юмора по-прежнему служат ориентиром для многих коллег.

Журналист РЗН. инфо Карина Фомина стала победителем в номинации «Цепкий взгляд» за фоторепортаж «Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского лесопарка».

Жюри конкурса, состоящее из представителей​ неафилированных с региональной властью рязанских СМИ, отметила качественную репортерскую работу и лаконичный стиль нашей коллеги. Редакция РЗН. инфо поздравляет Карину с победой и желает новых успехов и дальнейшего профессионального роста.