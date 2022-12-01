Врио директора рязанского «политеха» стал Ринат Идрисов

Ранее доцент Идрисов работал в стерлитамакском филиале Уфимского университета науки и технологий.

Врио директора рязанского «политеха» стал Ринат Идрисов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ранее доцент Идрисов работал в стерлитамакском филиале Уфимского университета науки и технологий. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

Ранее рязанский филиал Московского политехнического университета возглавлял Игорь Мурог. С 30 ноября он стал исполняющим обязанности ректора РГУ имени Есенина.

В комментарии корреспонденту РЗН. инфо он сообщил, что «постарается совместить» работу директора Политехнического института и работу и.о. ректора РГУ.