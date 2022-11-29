Игорь Мурог прокомментировал свое назначение на должность и.о. ректора РГУ им Есенина

Игорь Мурог прокомментировал корреспонденту РЗН. инфо свое назначение на должность исполняющего обязанности ректора РГУ им Есенина.

«Я приступаю к работе с 30 ноября. Данное решение было принято министром образования», — пояснил Игорь Мурог.

Он отметил, «постарается совместить» работу директора Политехнического института и работу и.о. ректора РГУ.

Напомним, о назначении Мурога сообщил губернатор Павел Малков. С мая 2022 года и.о. ректора РГУ имени Есенина был Олег Сулица.