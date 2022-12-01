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В Рязани осудили мошенницу, обманувшую пенсионерку на 340 тысяч рублей
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Рязани осудили мошенницу, обманувшую пенсионерку на 340 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В августе 2022 года 41-летняя жительница Кировской области пришла к 88-летней рязанке домой. Мошенница сообщила, что в стране проводится денежная реформа, поэтому все имеющиеся у пенсионерки деньги надо поменять. Рязанка передала женщине 340 тысяч рублей, получив взамен «билеты банка приколов», которые приняла за настоящие деньги. После этого мошенница скрылась.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Женщину задержали.

В добровольном порядке она возместила 180 тысяч ущерба, еще 60 тысяч рублей в ходе предварительного следствия вернули потерпевшей полицейские. Также прокурор подал иск о взыскании с подсудимой 100 тысячи рублей.

Суд учел личность подсудимой, признание ею вины и наличие на иждивении малолетнего ребенка, и назначил женщине наказание — два года лишение свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании денег в пользу рязанки.