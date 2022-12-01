Стали известны подробности смертельной аварии в Шиловском районе

На 111 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» «ВАЗ-2104» наехал на стоящий в попутном направлении грузовик. 74-летняя пассажирка легковушки от полученных травм умерла на месте аварии.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности смертельной аварии в Шиловском районе.

ДТП произошло в четверг, 1 декабря, в 16:30. На 111 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» «ВАЗ-2104», за рулем которого был 75-летний водитель, наехал на стоящий в попутном направлении грузовик, которым управлял 31-летний водитель.

74-летняя пассажирка легковушки от полученных травм умерла на месте аварии. Водителю оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что ехавшие в легковушке были супругами.