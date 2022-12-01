Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию

Данилов также назвал россиян «варварами», а возможные переговоры Москвы и Киева «недостойными».

Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, в своем выступлении на Киевском форуме безопасности призвал уничтожить России.

По его словам, Россия должна перестать существовать как страна в ныне существующих границах. Также он назвал россиян «варварами», а возможные переговоры Москвы и Киева — «недостойными».

Ранее Данилов заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины.