На Украине заявили, что русский язык должен полностью исчезнуть из страны

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал русский язык «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для населения».

На Украине заявили, что русский язык должен полностью исчезнуть из страны. Об этом в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов» сказал секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет РИА Новости .

Данилов назвал русский язык «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для населения». Он подчеркнул, что российские нарративы очень опасны, а украинцам правильнее изучать английский язык.

«Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке», — добавил политик.

Также Данилов высказал сожаление о большой количестве политических «экспертов в кавычках», которые выступают по телевидению используя русский язык как основной и при этом претендуют на президентский пост.