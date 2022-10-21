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На Украине заявили, что русский язык должен полностью исчезнуть из страны
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал русский язык «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для населения».

На Украине заявили, что русский язык должен полностью исчезнуть из страны. Об этом в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов» сказал секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

Данилов назвал русский язык «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для населения». Он подчеркнул, что российские нарративы очень опасны, а украинцам правильнее изучать английский язык.

«Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке», — добавил политик.

Также Данилов высказал сожаление о большой количестве политических «экспертов в кавычках», которые выступают по телевидению используя русский язык как основной и при этом претендуют на президентский пост.