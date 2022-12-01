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Рязанскую фирму оштрафовали почти на 250 тысяч рублей за заросший сорняками участок
В установленный срок фирма не оплатила штраф, документы передали в управление Федеральной службы судебных приставов для принудительного взыскания штрафа.

Рязанскую фирму оштрафовали почти на 250 тысяч рублей за заросший сорняками участок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В ноябре 2021 года сотрудники управления провели проверку и выяснили, что ООО Скопинская Нива" не обрабатывает должным образом земельный участок площадью более 12,88 гектаров. Он находится в Скопинском районе. Территория заросла сорняками, кустарниками и деревьями.

Юрлицо признали виновным в нарушении части 2 статьи 8.8 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению») и назначили штраф в 248 тысяч рублей.

В установленный срок фирма не оплатила штраф, документы передали в управление Федеральной службы судебных приставов для принудительного взыскания штрафа.