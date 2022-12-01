Рязанка ответит в суде за угрозу убийством своей коллеге

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Рязанке грозит до двух лет тюрьмы.

Рязанка ответит в суде за угрозу убийством своей коллеге. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Конфликт произошел в одном из магазинов на улице Краснорядской. Одна из работников попросила свою коллегу, 35-летнюю продавщицу колбасного отдела, закрывать дверь в подсобное помещение, куда та ходить курить. Женщине не понравилось замечание и она решила припугнуть коллегу. Выбрав удобное время, она напала на пострадавшую и начала ее оскорблять и душить.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Материалы дела направлены в суд.

Рязанке грозит до двух лет тюрьмы.