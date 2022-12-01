Пропавшая в Сараевском районе пенсионерка найдена мертвой
Тело 75-летней Раисы Русаковой нашли в четверг, 1 декабря, в лесу менее чем в десяти километрах от дома.
Пропавшая в Сараевском районе пенсионерка найдена мертвой. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».
Тело 75-летней Раисы Русаковой нашли в четверг, 1 декабря, в лесу менее чем в десяти километрах от дома.
Старший участковый уполномоченный полиции Сергей Карташов сообщил, что женщину опознали родственники. Обстоятельства ее смерти устанавливаются.
Женщину искали с 18 октября. Следователи возбудили уголовное дело.