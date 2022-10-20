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В Рязанской области пропала 75-летняя женщина

В селе Сысои Сараевского района пропала 75-летняя Раиса Русакова. Об этом пишет ИД «Пресса».

Женщина пропала 18 октября, в этот день она ушла за грибами и не вернулась. Ее начали искать добровольцы, спасатели и представители отряда «Лиза Алерт».

Пропавшую искали до темноты 19 октября. Поиски возобновились 20 октября. Спасатели используют для этого квадрокоптеры. Отмечается, что в поисках пенсионерки участвуют 30 человек.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Рязанской области» опубликовал ориентировку на женщину.

Приметы: рост175 см, полное телосложение, серо-зеленые глаза, седые, короткие волосы. Была одета: неизвестно. С собой у женщины была кошелка.