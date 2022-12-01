Под Сыктывкаром столкнулись две легковушки, три человека погибли

Две пассажирки «семерки» от полученных травм умерли на месте аварии. Позже в больнице умер водитель иномарки.

Под Сыктывкаром столкнулись две легковушки, три человека погибли. Об этом пишет портал « Комиинформ ».

ДТП произошло в среду, 30 ноября, на 30 километре трассы «Сыктывкар — Ухта». Недалеко от села Зеленец столкнулись Geely и «ВАЗ-2107».

По предварительным данным 22-летний водитель отечественной легковушки выехал на «встречку» для обгона.

Две пассажирки «семерки» от полученных травм умерли на месте аварии. Водителей обеих машин доставили в больницу. Позже водитель иномарки умер, второй пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.