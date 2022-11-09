В Рязани открылась выставка картин детей с аутизмом

Картины принадлежат воспитанникам школ-интерната «Вера» — детям разного возраста и характера, которые иначе воспринимают цвета, звуки, запахи и расположение предметов в пространстве.

В среду, 9 ноября, в библиотеке имени Горького открылась выставка художественных работ детей с расстройством аутистического спектра «Мир цвета нашими глазами».

Картины принадлежат воспитанникам школ-интерната «Вера» — детям разного возраста и характера, которые иначе воспринимают цвета, звуки, запахи и расположение предметов в пространстве.

Выставка организована по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой. На мероприятии она рассказала, что не смогла пройти мимо работ особенных детей.

«Картины поразили меня до глубины души. И я захотела, чтобы их увидело как можно больше людей. Настолько выразительные рисунки, что можно стоять долго возле каждого и задумываться. И учитывая их естество — работы очень гармоничные, интересные, выражающие жизнь самого человека. Сегодняшнее мероприятие, пусть и небольшое, но это шаг навстречу друг другу», — поделилась Анжелика Евдокимова.

На открытии выставки воспитанники-интерната «Вера» не только показали свои художественные работы, но и выступили с танцевальными номерами.

Выставка детских работ открыта до 30 ноября (3-й этаж нового здания библиотеки). Посмотреть работы особенных детей может любой желающий.