Со следующего учебного года школьники будут проходить начальную военную подготовку

В школах со следующего учебного года введут начальную военную подготовку, пишет РИА Новости.

Курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ранее говорилось о том, что министерство готовит курс для школьников по начальной военной подготовке.

«Он будет в школах уже со следующего учебного года. Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация и школы его со следующего года могут использовать», — сказал Кравцов журналистам.