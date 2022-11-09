Рязанская школьница Полина Мельник стала лучшим танцором страны

МТС и продюсерский центр «Эколь» подвели итоги всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М». 17-летняя Полина Мельник из Рязани заняла первое место в танцевальной номинации. Победительница получила двухнедельную стажировку в Москве, занятия с лучшими хореографами и участие в крупном музыкальном проекте, который транслировался онлайн на всю страну.

Для участия в конкурсе девушка прошла бесплатный онлайн-курс по танцевальному мастерству на сайте pokolenie.mts.ru и загрузила на конкурс собственное видео с хореографическим номером. Оценивал творческие работы продюсерский центр «Эколь». Полина исполнила танец «Продолжай дышать» в стиле контемпорари, который включает в себя самые разные направления и техники. Драматический номер покорил членов жюри, которые отсмотрели несколько сотен работ со всех регионов России.

В качестве главного приза Полина получила двухнедельную стажировку в Москве, где со школьницей занимались педагоги по актерскому мастерству, хореографии и вокалу. Итогом этого творческого интенсива стало участие Полины в крупном музыкальном шоу, которое широко транслировалось онлайн на всю страну.

«Я исполняла две танцевальные роли: девочки-школьницы и учительницы в классе. В их основу легла моя импровизация, видение драматургии, для этого педагоги предоставили мне свободу выражения, попросили сначала импровизировать самостоятельно, а потом скорректировали, дополнили танец, — вспоминает свой творческий опыт Полина Мельник. — Впечатления от шоу и в целом от поездки незабываемые. Особенно ценно то, что со мной занимались педагоги по актерскому мастерству, сценической речи — эти навыки обязательно пригодятся мне при поступлении в театральный вуз».

Сейчас Полина учится в 11 классе школы № 71 Рязани, параллельно занимается в театре-студии «Экспромт» под руководством актера драматического театра Андрея Блажилина при Дворце детского творчества. Девушка мечтает поступить во ВГИК.

«В проекте по развитию детских талантов „Поколение М“ может участвовать любой школьник, и так же, как Полина, все имеют шанс победить и получить главный приз. При этом не важно, где живет ребенок — в городе или селе. Нужны желание творить и доступ в интернет. Участие в конкурсе бесплатное, на сайте „Поколения М“ доступны обучающие мастер-классы. В Рязани много талантливых ребят, которые стремятся развиваться, учатся новому, в том числе с помощью цифровых технологий. Надеюсь, что победа Полины вдохновит других ребят идти к своей цели и побеждать», — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры России.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

О продюсерском центре «Эколь»

Продюсерский центр «Эколь» — это школа развития детей в сфере актерского мастерства, современной хореографии, эстрадного вокала, дефиле. Под лейблом «Эколь» выступают такие известные юные артисты, как Gregory (Георгий Долголенко) — участник проекта «Голос. Дети» 2-й сезон, представитель от России на международном детском фестивале языка и культуры (International festival of language and culture) в Албании, Ранэль Богданов — участник проекта «Голос. Дети» 2 сезон, представитель от России на международном детском фестивале языка и культуры в Австралии, Даша Волосевич — исполнительница кавер-версии песни В. Цоя «Кукушка», который набрал уже более 9 000 000 просмотров в интернете.