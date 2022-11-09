Первые призывники из Ряжского района отправились на службу в Мурманскую область

Новобранцы будут служить в Западном военном округе, никого из них не привлекут к участию в специальной военной операции

Первые новобранцы из Ряжского района отправились для несения службы в Мурманскую область, пишет издательство «Пресса».

"Есть ребята, которые уже знают, где конкретно им предстоит нести службу. Например, те, кто отобран в такие формирования, как президентский и семеновский полки. Четко представляют, чем будут заниматься в армейских подразделениях ребята, которые учились в ДОСААФ и получили права на управление автомобилем, тем самым обрели военно-учетную специальность. Все наши новобранцы будут служить в Западном военном округе, никого из них не привлекут к участию в специальной военной операции", — рассказала старший помощник военного комиссара района Светлана Павлова.

Игорь Мильшин будет служить в президентском полку.

«Призыв в войска вызывает у меня смешанные чувства. Хотя есть понимание, что армию необходимо пройти, ведь у меня появится больше возможностей для выбора дальнейшего пути в жизни», — отметил новобранец.

Следующая партия призывников поедет в Мурманск через несколько дней.

Отметим, что в этом году осенний призыв из-за частичной мобилизации начался позже. Он продлится до 31 декабря.