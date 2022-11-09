На Урале родители похоронили погибшего в СВО сына за собственный счет

На Урале родители похоронили погибшего в СВО сына за собственный счет. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил портал e1.ru.

27-летний Шамиль Юсупов был старшим ребенком в семье. У семьи остались 19-летняя сестра, которая недавно вышла замуж, восьмилетняя сестра и младший брат. Молодого человека призвали в рамках частичной мобилизации.

«Повестка пришла домой к бабушке. Мы сразу взяли его и съездили в военкомат. Повестку он получил в пять вечера, а в семь утра было уже отправление. Что смогли — то собрали. Но он был очень спокоен. Шутил все время, говорил: „Мам, вы что плачете? Вы что плачете? Я же сказал, я приеду“. Он мне обещал вернуться», — рассказала мать погибшего.

В воинской части Шамиля обучили на оператора дрона и очень гордился своей военной специальностью. По словам близких, служба за штурвалом беспилотника была ему действительно по душе.

Однако позже стало известно, что молодой человек погиб. Его хоронили в поселке Совхозный Белоярского района, где он родился и вырос. Организацией прощания с погибшим мобилизованным занималась его семья. В администрации пообещали компенсировать все ритуальные расходы, но сначала их нужно было оплатить родственникам. Поэтому на похороны Шамиля скидывался весь поселок.

Фото e1.ru