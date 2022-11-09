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Малков анонсировал масштабное обновление снегоуборочной техники в Рязани

Малков анонсировал масштабное обновление снегоуборочной техники в Рязани. Об этом 9 ноября он написал в своем telegram-канале, комментируя работу по подготовке региона к зиме.

«Последние годы парк коммунальной техники обновлялся крайне скудно. Проводим масштабное обновление снегоуборочной техники в Рязани — выделили средства из регионального бюджета. Администрация города закупила 35 новых машин: автогрейдеры, минипогрузчики, бульдозеры, снегоочистители. Часть их уже поступила, остальные прибудут в ближайшее время. Кроме того, приобретём 7 единиц для Касимова, Сасова и Скопина — КАМАЗы, экскаваторы-погрузчики, комбинированные дорожные машины», — написал губернатор в соцсети.

Павел Малков добавил, что продолжится обновление техники по всем социально-значимым направлениям. Он пояснил, что 10 новых троллейбусов уже поступили в г. Рязань, столько же будет закуплено до конца текущего года.

«Безвозмездно получили комфортные троллейбусы от правительства Санкт-Петербурга. В следующем году, на условиях льготного лизинга, приобретем 47 новых автобусов. До конца года ожидаем 55 новых школьных автобусов, 15 машин скорой помощи и 34 автомобиля для амбулаторной службы, которые передадим в районы области», — сообщил глава региона.