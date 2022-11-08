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В Сасове остановили пьяную женщину на «Хендэ»
Медосвидетельствование показало у водителя 1,213 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сасове остановили пьяную женщину на «Хендэ». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские остановили Hyundai Solaris для проверки водителя. При общении с женщиной, которая была за рулем, оперативники заметили у нее признаки алкогольного опьянения — устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.

Медосвидетельствование показало у рязанки 1,213 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ее отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.