В Москве после пластической операции в частной клинике умер 22-летний мужчина

Причиной смерти молодого человека назвали тромбоэмболию.

В Москве после пластической операции в частной клинике умер 22-летний мужчина. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Мужчина пришел в клинику, чтобы скорректировать носовую перегородку. Операция длилась около часа, после чего у пациента остановилось сердце.

Реанимацию проводили в течение 40 минут, хирурги также вызвали бригаду реаниматологов и использовали стимулятор. Несмотря на проводимые мероприятия мужчина умер.

Причиной смерти молодого человека назвали тромбоэмболию.

По словам источника издания, при росте в 180 сантиметров мужчина весил 150 килограммов и жаловался на повышенное давление. Несмотря на это, перед хирургическим вмешательством врачи оценили риск тромбоэмболии как низкий.