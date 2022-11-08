Рязанская область готовится принять жителей Белгородской области, покинувших регион в экстренном массовом порядке

Регион возьмет на себя расходы на оплату услуг, труда, покупки средств первой необходимости, питания, расходы на транспорт.

Рязанская область готовится принять жителей Белгородской области, покинувших регион в экстренном массовом порядке.

Соответствующий проект постановления правительства Рязанской области опубликовали в понедельник, 7 ноября.

Согласно документу, власти намерены обеспечить «временное социально-бытовое обустройство граждан, вынужденно покинувших территорию Белгородской области в экстренном массовом порядке, в том числе временное размещение».

Как и в случае с эвакуированными из ЛДНР, регион возьмет на себя расходы на оплату услуг, труда, покупки средств первой необходимости, питания, расходы на транспорт.

Документ пока не вступил в силу и находится на согласовании.