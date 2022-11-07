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Житель Рыбного пожаловался на качество воды из-под крана
Мужчина обратился к губернатору области с просьбой обратить внимание на бездействие местной администрации и водоканала.

Житель Рыбного пожаловался на «ужасное качество воды» на улице Большой дом № 20 и № 2, которое наблюдается на протяжении двух лет. Соответствующий комментарий появился под постом у губернатора области Павла Малкова в Telegram-канале.

Мужчина обратился к губернатору области с просьбой обратить внимание на бездействие местной администрации и водоканала.

«Качество воды просто ужасное, если это можно назвать водой. Об этом свидетельствуют наши фото и анализы санитарно-эпидемиологической станции. Нет возможности умываться, а тем более купать детей или стирать. И это с водой происходит на протяжении двух лет. Вся сантехника просто испорчена. Все пороги обили в местной администрации и горводоканала, а результата нет и не предвидится. Не понятно, за что мы платим и есть ли вообще управа на горводоканал», — прокомментировал рыбновец.

Жители домов № 20 и № 2 по улице Большая обращались в Роспотребнадзор по Рязанской области. В ведомстве им ответили, что по результатам лабораторных исследований качество воды не соответствует требованиям СанПиН, но угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью для рыбновцев нет.

«С целью профилактики нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Управлениям ООО «Рыбновский Водоканал» и ООО «Рыбновские Тепловые Системы +" будет объявлено предостережение в целях улучшения качества холодного и горячего водоснабжения. Для принятия мер в адрес администрации Рыбновского района направлена информация об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями», — подчеркнули в Роспотребнадзоре по Рязанской области.