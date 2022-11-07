В Ухоловском районе мужчина чуть не убил соседа

В Рязанской области уголовное дело возбудили в отношении жителя Ухоловского района 1977 года рождения, подозреваемого в покушении на убийство соседа. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Потерпевший высказал соседу претензии из-за агрессивного поведения собаки. Односельчане были пьяны и из-за этого между ними произошел конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего металлической пластиной по голове и туловищу. Мужчина смог убежать и обратиться за медпомощью. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.