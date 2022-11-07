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Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов
Кузнецов умер в понедельник, 7 ноября, в возрасте 58 лет у себя дома в Оренбурге.

Скончался основатель группы «Ласковый май», композитор Сергей Кузнецов. Об этом передает РИА Новости.

Кузнецов умер в понедельник, 7 ноября, в возрасте 58 лет у себя дома в Оренбурге. Предположительно, у него произошел сердечный приступ.

На месте работают скорая и полиция.

Напомним, в июне скончался бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов.

Фото — скрин с видео YouTube