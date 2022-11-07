Рязанское правительство обсудило антитеррористические меры в регионе в период проведения СВО

На заседании обсудили вопросы обеспечения безопасности в Рязанской области.

Губернатор Павел Малков провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщает сайт областного правительства.

На заседании обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе. Особое внимание уделили тому, что в период проведения СВО контроль за террористической преступностью должен быть усилен, так как в настоящее время в экстремистские и террористические группировки активизировались.

«Нужно скоординировать все действия силовых структур, исполнительной власти региона, органов местного самоуправления. Главная задача — не допустить противоправных действий на территории региона», — подчеркнул Малков.

На заседании приняли ряд дополнительных решений, направленных на повышение защищенности объектов и населения.