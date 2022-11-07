Рязанцы пожаловались на работу транспорта в Рязани

Рязанцы пожаловались на работу общественного транспорта в Рязани. Соответствующие сообщения сразу несколько жителей города опубликовали в соцсетях 4 ноября.

«Прекрасный день, а администрация города о гражданах не думает. Когда этот беспредел закончится? Часами ждем общественный транспорт! На улице не июль, чтобы пешком идти домой! Транспорт забитый приезжает, некоторые полупустые едут мимо!», — говорится в сообщении.

В частности отмечается, что за 40 минут на остановке «ТЦ Премьер» не остановилось ни одно транспортное средство. Кроме того, маршрутки №№ 46, 75 проехали мимо.