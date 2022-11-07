Путин планирует лично с россиянами обсудить поддержку мобилизованных
Президент Владимир Путин планирует лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Об этом передает РИА Новости.
Глава государства во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей обратил внимание, что с людьми нужно напрямую общаться на эту тему.
«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — пообещал Путин.
Он попросил передать ему заранее все вопросы, которые подлежат решению, а также ждет предложений на этот счет. Руденя заверил, что все будет сделано.