Путин планирует лично с россиянами обсудить поддержку мобилизованных

Президент Владимир Путин планирует лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Об этом передает РИА Новости.

Глава государства во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей обратил внимание, что с людьми нужно напрямую общаться на эту тему.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — пообещал Путин.

Он попросил передать ему заранее все вопросы, которые подлежат решению, а также ждет предложений на этот счет. Руденя заверил, что все будет сделано.