Под Рязанью произошли кражи на строительных участках

В Рязанском районе двое москвичей совершили кражи из построек на строительных участках в селах Никольское и Семено-Никольское. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В начале октября поступили сообщения о кражах из вагончиков у строящихся домов в селах Никольское и Семено-Никольское. В полиции отметили, что все кражи произошли за одну ночь. В каждом случае на входной двери вагончика был сломан замок. Из вагончиков похитили электроинструменты. Суммы ущерба оценили в более чем 400 тысяч рублей.

Полиция нашла людей, заметивших автомобиль, на котором могли передвигаться злоумышленники.

Выяснилось, что к краже причастны двое жителей столичного региона в возрасте 26 и 30 лет. Полицейские нашли мужчин в Московской области.

Оказалось, что приятели в интернете нашли несколько населенных пунктов в Рязанской области и выбрали те, которые показались им удобными для хищений. Мужчины приехали в Рязанский район и взломали четыре постройки на строительных участках в селах Никольское и Семено-Никольское. Они забрали электроинструменты на сумму более 100 тысяч рублей. Часть похищенного мужчины продали случайным знакомым, часть у них изъяли.

Выяснилось, что москвичи причастны к серии аналогичных хищений, совершенных в Московской области.