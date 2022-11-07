Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
Втр, 08
Срд, 09
ЦБ USD 61.24 -0.86 08/11
ЦБ EUR 60.9 0.29 08/11
Нал. USD 64.26 / 64.38 07/11 11:31
Нал. EUR 63.6 / 63.74 07/11 16:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
8 121
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
17 795
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
15 357
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
18 872
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Под Рязанью произошли кражи на строительных участках

В Рязанском районе двое москвичей совершили кражи из построек на строительных участках в селах Никольское и Семено-Никольское. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В начале октября поступили сообщения о кражах из вагончиков у строящихся домов в селах Никольское и Семено-Никольское. В полиции отметили, что все кражи произошли за одну ночь. В каждом случае на входной двери вагончика был сломан замок. Из вагончиков похитили электроинструменты. Суммы ущерба оценили в более чем 400 тысяч рублей.

Полиция нашла людей, заметивших автомобиль, на котором могли передвигаться злоумышленники.

Выяснилось, что к краже причастны двое жителей столичного региона в возрасте 26 и 30 лет. Полицейские нашли мужчин в Московской области.

Оказалось, что приятели в интернете нашли несколько населенных пунктов в Рязанской области и выбрали те, которые показались им удобными для хищений. Мужчины приехали в Рязанский район и взломали четыре постройки на строительных участках в селах Никольское и Семено-Никольское. Они забрали электроинструменты на сумму более 100 тысяч рублей. Часть похищенного мужчины продали случайным знакомым, часть у них изъяли.

Выяснилось, что москвичи причастны к серии аналогичных хищений, совершенных в Московской области.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.