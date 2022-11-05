Стали известны подробности ДТП с автобусом из Рязани в Тульской области

Прокуратура установила, что пассажирский автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол, на встречной полосе столкнулся с автопоездом.

Тульская областная прокуратура сообщила другую версию ДТП с автобусом из Рязани. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Авария произошла в пятницу, 4 ноября, на 225 километре трассы М4 «Дон».

Прокуратура установила, что пассажирский автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол, на встречной полосе столкнулся с автопоездом.

После этого он опрокинулся. В салоне находились 40 пассажиров и два водителя. Пострадали 19 человек.

Прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что автобус наехал на разделительное ограждение.

Видео Натальи Опаленовой