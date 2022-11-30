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В Рязанской области запустят новую медицинскую инфосистему
Планируется, что медицинская инфосистема решит проблемы поликлиник, стационаров и ФАПов. Ее начнут тестировать уже в ближайший месяц, а в течение следующего года систему введут во всех оздоровительных организациях.

В Рязанской области запустят новую медицинскую инфосистему. Об этом сообщили на заседании рабочей группы по внедрению МИС.

В заседании приняли участие глава минцифры Андрей Ульянов и глава минздрава Александр Пшенников.

Планируется, что медицинская инфосистема решит проблемы поликлиник, стационаров и ФАПов. Туда загрузят электронные медицинские карты пациентов, список назначений, результаты исследований. Также будет возможность вносить туда новые данные, выписывать больничные, льготные рецепты и назначения. Если пациента необходимо отправить на лечение в другую медицинскую организацию, то МИС поможет составить маршрут с обязательными этапами получения медпомощи. Врач сможет контролировать своих пациентов, вовремя ли они получили ту или иную медуслугу. А сама система будет интегрирована с порталом Госуслуг, чтобы каждый пациент смог через интернет записаться на прием к врачу и иметь постоянный доступ к своим данным.

Рязанские власти считают, что таким образом система облегчит труд врачей, даст им возможность больше времени уделять работе непосредственно с пациентами, обеспечит быстрый доступ к медицинской документации.

МИС начнут тестировать уже в ближайший месяц, а в течение следующего года систему введут во всех оздоровительных организациях.