Рязанца осудят за незаконный захват управления в фирме

Рязанца осудят за незаконный захват управления в коммерческой организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В декабре 2020 года обвиняемый, являясь учредителем одной из коммерческих организаций региона, осуществляющей оптовую торговлю моторным топливом, сфальсифицировал протокол общего собрания ее участников, назначив себя на должность генерального директора. На основании протокола внесли изменения в единый государственный реестр юридических лиц.

Таким образом обвиняемый совершил незаконный захват управления в коммерческой организации и получил возможность распоряжения ее имуществом и деньгами.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 185.5 УК РФ («Фальсификация решения общего собрания участников коммерческой организации») и части 1 статьи 170.1 УК РФ («Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Материалы направили в суд.