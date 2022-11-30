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Малков заявил, что в Рязанской области планируют серьезно модернизировать систему здравоохранения
«Предстоит еще много и серьезно разбираться с тем, что было сделано в отрасли раньше, и что привело рязанское здравоохранение к такому плачевному состоянию», — заявил Малков.

Губернатор Павел Малков в среду, 30 ноября, посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Полково Рязанского района. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Местные жители обратились к главе региона и попросили восстановить ФАП. Малков сообщил, что пункт реконструируют после окончательной проверки безопасности строения.

Губернатор подчеркнул, что ФАП является иллюстрацией того, что в сфере здравоохранения в регионе есть большие проблемы.

«Сейчас серьезно этой сферой занимаемся, всеми аспектами — от родовспоможения до службы скорой медицинской помощи и массовой диспансеризации. Сейчас создаем сразу несколько современных, мощных медицинских центров на территории региона, ориентированных, в первую очередь, на оказание экстренной медицинской помощи. Шесть сосудистых центров, куда можно будет быстро доставить людей с инфарктами и инсультами, чтобы не пришлось, как сейчас, трястись по плохой дороге до Рязани», — сказал Павел Малков.

Он отметил, что рабочие совещания по стратегии обновления системы здравоохранения идут в постоянном режиме. По его словам, есть большие изменения в системе родовспоможения, экстренной медицинской помощи, прорабатваются направления лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«В ближайшее время возьмемся за темы, на которые почему-то раньше закрывали глаза. Например, систему психиатрической помощи, систему медицинской помощи для спортсменов», — сказал Малков. Он отметил, что есть много направлений развития, идей и планов, которые предстоит реализовать.

Губернатор добавил, что состояние некоторых направлений здравоохранения в регионе находятся в плачевном состоянии.

«Предстоит еще много и серьезно разбираться с тем, что было сделано в отрасли раньше, и что привело рязанское здравоохранение к такому плачевному состоянию», — заявил Малков.

Глава региона отметил, что, вероятно, к работе присоединятся правоохранительные органы.

«Самое главное, нужно смотреть в будущее и серьезно модернизировать систему здравоохранения», — сказал Павел Малков. В частности, для того, чтобы решить вопрос с нехваткой специалистов в медицинских учреждениях, потребуется несколько лет", — сказал губернатор.