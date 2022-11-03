Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
Птн, 04
Сбт, 05
ЦБ USD 61.62 0.19 03/11
ЦБ EUR 60.92 -0.05 03/11
Нал. USD 64.52 / 65.08 03/11 12:40
Нал. EUR 63.15 / 63.66 03/11 11:01
Новости
Мобилизация
Публикации
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
4 996
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
14 513
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
12 405
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
15 714
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Володин: киевский режим ведет Украину к ее полному исчезновению
Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Киевский режим ведет Украину к ее полному исчезновению. Об этом в четверг, 3 ноября, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.

«С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», — написал он.

Володин добавил, что в 2014 году произошел госпереворот, после которого Украина потеряла суверенитет и стала «колонией США». В стране утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция, а интересы народа не учитываются.

Об этом же говорит то, что жители Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали выбор в пользу России, а не Украины, добавил Володин.