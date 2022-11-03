Володин: киевский режим ведет Украину к ее полному исчезновению

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Киевский режим ведет Украину к ее полному исчезновению. Об этом в четверг, 3 ноября, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.

«С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», — написал он.

Володин добавил, что в 2014 году произошел госпереворот, после которого Украина потеряла суверенитет и стала «колонией США». В стране утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция, а интересы народа не учитываются.

Об этом же говорит то, что жители Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали выбор в пользу России, а не Украины, добавил Володин.