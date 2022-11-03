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В США назвали способ избежать конфликта между Россией и НАТО
По мнению эксперта, для предотвращения столкновения России и НАТО необходимо прямое участие США в оперативном планировании Украины.

В США назвали способ избежать конфликта между Россией и НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The New York Times.

По мнению профессора Чарльза А. Купчана, чтобы избежать столкновения НАТО и России, Киев «должен открыто говорить о своих боевых планах, а американским официальным лицам нужно больше участвовать в принятии Киевом военных решений».

Профессор уточнил, что киевский режим может исполнять «стратегически неразумные» вещи, ведущие к эскалации ситуации. Поэтому США не передают Украине вооружение, которое Киев может использовать для нанесения ударов вглубь территории России.

На основании этого эксперт сделал вывод, что прямое участие США в оперативном планировании Украины необходимо для предотвращения столкновения России и НАТО.