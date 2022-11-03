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В Кораблинском районе в ДТП пострадали четыре человека
Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

В Кораблинском районе произошло ДТП. Подробности в четверг, 3 ноября, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 2 ноября, примерно в 14.15 на 71-ом километре автодороги «Рязань-Ряжск». Там 64-летняя жительница Александро-Невского района на автомобиле Kia Sportage врезалась в Chevrolet Lanos, которым управлял 32-летний житель Старожиловского района.

Пострадали четыре человека, которые находились во втором автомобиле: пассажиры в возрасте 14, 17, 53 и 22 лет. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.