В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет

По мнению депутата от Крымского региона Михаила Шеремета, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата.

В Госдуме предложили увеличить срок срочной службы в армии. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил депутат от Крымского региона Михаил Шеремет, передали РИА Новости.

По его мнению, нынешний срок службы не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. Поэтому службу в армии нужно увеличить до двух лет.

«В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — сказал Шеремет.

Депутат добавил, что это предложение могут вынести на согласование в Госдуму.