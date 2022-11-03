Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-6 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Нынешняя рабочая неделя выдалась короткой, уже впереди выходные, и конечно же не обойтись без интересных культурных мероприятий, выбор среди которых будет достаточно большой — от концертов патриотической песни до хитов русского рока. В Рязанском музыкальном театре 4 ноября состоится концерт «Пою тебе, моя Россия», посвященный Дню народного единства. В Рязанском дворце молодежи 4 ноября состоится фестиваль «Беседка», за долгие годы, ставший уже культовым и взрастивший не одно поколение музыкантов и зрителей. В Рязанском театре драмы 6 ноября состоится церемония закрытия театрального фестиваля «Зеркало сцены». А в клубе Freedom в этот же вечер выступит легенда тяжелого рока — группа «Мастер».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».