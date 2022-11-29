Житель Новомичуринска получил девять лет тюрьмы за смертельное избиение знакомого

В январе 2022 года мужчина поссорился со знакомым и избил его руками и ногами. Пострадавшего доставили в больницу, где через некоторое время он умер от полученных травм.

Житель Новомичуринска получил девять лет тюрьмы за смертельное избиение знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пронского района.

В январе 2022 года мужчина поссорился со знакомым и избил его руками и ногами. Пострадавшего доставили в больницу, где через некоторое время он умер от полученных травм.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — девять лет колонии строгого режима.

Также осужденный должен выплатить пострадавшей стороне материальный ущерб и компенсацию морального вреда.